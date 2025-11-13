Шесть лет скрывал смерть старшего сына: откровения тайной жены Михаила Муромова

Тайная жена Михаила Муромова Вера Сапронова рассказала о смерти единственного сына Михаила, рожденного от певца. Молодой человек ушел из жизни в возрасте 33 лет из-за оторвавшегося тромба.

Сапронова на протяжении 16 лет жила в статусе тайной жены легенды советской эстрады. По словам Веры, когда Муромов узнал о ее беременности, он был самым счастливым человеком на земле. Но ради поддержания образа завидного холостяка умолчал о радостном событии.

Как пояснила избранница музыканта в эфире шоу «Пусть говорят», сын с самого рождения рос одаренным: в семь месяцев он уже начал разговаривать. Исполнителя хита «Яблоки на снегу» увидели рядом с наследником только в школьные годы, когда он ходил на разговор к учителям из-за жалоб на поведение Миши.

Отношения Веры с артистом постепенно ухудшились, со временем Муромов-старший и перестал общаться с сыном, что стало тяжелым ударом для наследника.

Шесть лет назад Михаил умер из-за оторвавшегося тромба. В детстве у него были проблемы с сердцем, но их старались компенсировать за счет регулярных занятий спортом.

«Говорят, люди чувствуют что-то перед смертью, за две недели до этого Миша мне задает вопрос: «Мам, как думаешь, если я умру, папа придет на мои похороны?», — призналась Вера.

По словам Сапроновой, Муромов приехал на отпевание и похороны сына. Тайная жена артиста рассказывает, что до сих пор не может поверить в случившееся, пережить трагедию ей помогла вера в Бога.

