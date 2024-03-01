«Это страшно»: певец Михаил Муромов рассказал, почему остался без звания заслуженного артиста

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов пожаловался, что в свои 73 года так и не получил звание заслуженного артиста России. Музыкант признался, что безуспешно пытался оформить необходимые документы три года назад.

«Моя творческая судьба кажется удачной, но у нее странный финал. Мне уже семьдесят три года. Я долго ждал, что получу звание заслуженного артиста. Как оказалось, для этого надо собирать документы и подписи, причем в определенном порядке, в определенном формате», - приводит StarHit слова Муромова.

Он пояснил, что заявление могли не принять, так как имя-отчество было написано в одну строчку, а надо в три. По мнению Муромова, сегодня в России многие награды раздаются незаслуженно, а артисты, много лет простоявшие на сцене, остаются ни с чем.

«Почему вообще человек должен выпрашивать себе звание хотя бы к семидесятилетию? „Поющим трусам“ — звание! Потусовался — звание! Две песни спел — звание!» - возмутился музыкант.

Он также подчеркнул, что музыканта Юрия Антонова приняли в Союз композиторов только после 70 лет, а звезды 80-х годов Виктор Салтыков и Катя Семенова так и не стали «заслуженными».

Михаил Владимирович с грустью отметил, что звания дают не зрители, а чиновники.

«Это страшно», — заключил певец.

Ранее Михаил Муромов прокомментировал планы артистки Аллы Пугачевой выпустить новый альбом. Он посоветовал Примадонне выпустить почтовые марки со своим лицом в разном возрасте.