Шесть квартир стоимостью полмиллиарда рублей: раскрыта вся недвижимость Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой

Стало известно, чем владеют актер Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова. Как выяснило издание Super.ru, у них шесть квартир, стоимость которых составляет примерно полмиллиарда рублей.

Недвижимость расположена в центре Москвы. Как рассказал изданию инсайдер, приближенный к семье, за Ефремовым числятся пять квартир.

Речь идет о недвижимости на Ростовской набережной площадью 67 квадратных метров, на Никитском бульваре размером 66 квадратов, в Плотниковом переулке – 148 кв. м, на Тверской улице - 100 кв. м, и на улице Ефремова - 93 кв. м.

Собеседник издания сообщил, что у Софьи, предположительно, есть квартира на Ленинградском проспекте, где она и зарегистрирована.

Напомним, недавно появились слухи о разводе Ефремова с пятой женой. Актеру приписывают роман с актрисой Дарьей Белоусовой. Пока Ефремов сидел в колонии, она купила квартиру в строящемся доме в Новой Москве.