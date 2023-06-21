Шесть исков о взыскании и одни долги: жертва бывшего жениха Волочковой написала заявление в полицию

Предпринимательница из Екатеринбурга написала заявление в полицию на бизнесмена Дмитрия Дюрана. Ранее балерина Анастасия Волочкова называла его своим женихом и говорила о планах сыграть свадьбу.

Как выяснил Telegram-канал Baza, женщина дала Дюрану 1,5 млн рублей под процент, когда узнала, что он берет займы под развитие бизнеса. Ничего подозрительного она не заметила и даже наоборот: о мужчине положительно отзывались ее друзья, приятели утверждали, что ранее он возвращал проценты.

По словам женщины, Дюран сделал несколько платежей, а потом перестал производить выплаты. Дальше бизнесмен пропал.

Полиция назначила проверку. По информации источника, предпринимательница не единственная, кто пострадал от действий Дюрана. В картотеке московских судов найдены шесть исков, по которым он значится ответчиком. Все исковые заявления об одном и том же – взыскании сумм по договорам займа.

Ранее Волочкова рассказывала о тайной помолвке с Дюраном и планах сыграть свадьбу в Лапландии. Балерина восторгалась мужчиной и говорила: «Вы не представляете, какой это человек».