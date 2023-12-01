«Больше, чем любовь»: Елена Воробей рассказала о чувствах к бывшему Бабкиной

Юмористка Елена Воробей прокомментировала слухи об отношениях с бывшим возлюбленным Надежды Бабкиной, певцом Евгением Гором. Звезда призналась, что у них с мужчиной «больше, чем любовь». Так она назвала их творческий союз.

В последнее время Елену Воробей стали замечать в совершенно новом свете. Стройная и сияющая изнутри, она стала объектом постоянных разговоров со стороны своих поклонников. Многие предполагают, что в жизни артистки появилась новая любовь, наполнившая ее энергией и придающая сияние. О том, что именно повлияло на ее жизнь, Елена Воробей рассказала в интервью WomanHit.ru.

Артистка признается, что с ней произошли колоссальные перемены, связанные с потерей веса в 13 килограммов. Она откровенно говорит о том, что использовала таблетки для похудения, но делала это под строгим контролем врача-эндокринолога. Сейчас Елена активно занимается спортом, чтобы поддерживать форму.

Относительно слухов о романе с Евгением Гором и его влиянии на ее жизнь, Воробей пошутила, отметив, что ей всегда приписывают к разным мужчинам. Например, долгое время ее считали «женой» Юрия Гальцева, и даже на гастролях им приходилось исполнять совместные номера, что ставило звезд в неудобное положение.

Что касается Евгения Гора, то Воробей утверждает, что их объединяет только творчество.

«С Женей у нас — творческий союз, а это для меня больше, чем любовь. Союз этот, можно сказать, появился «под покровом ночи», – призналась звезда.

Она отметила, что увидела выступление мужчины в шоу «Три аккорда» и среди ночи стала писать ему сообщения.

Ранее актер Пореченков рассказал об опыте съемок с Воробей.