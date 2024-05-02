Шесть бутылок элитной водки и три бутылки шампанского Moet: Сергей «Паук» Троицкий обвинил силовиков в краже

Лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий пожаловался на силовиков. В беседе с Газетой.Ru музыкант заявил, что те якобы украли у него элитный алкоголь и дорогостоящее оборудование.

Артиста вместе с группой задержали во время концерта в Нижнем Новгороде. После этого музыкальный коллектив не досчитался бутылок элитного алкоголя, а также инструментов и баулов с сувенирной продукцией.

«Было похищено шесть бутылок элитной водки, три бутылки шампанского Moet. Похищено два музыкальных инструмента: шестиструнная бас-гитара стоимостью 300 тыс. рублей, и акустическая гитара за 420 тыс.» — пожаловался лидер группы.

Троицкий считает, что вещи были похищены людьми в масках, которые организовали и провели облаву. Также «Паук» заявил журналистам, что драгоценностей якобы лишились и многие посетители концерта.

Ранее сообщалось, что барабанщик «Коррозии металла» не впадал в кому после рейда силовиков. Информацию об ухудшении самочувствия музыканта запустил Троицкий.