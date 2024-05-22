«Щемящая печаль»: Максим Галкин* обнялся с известными украинскими артистами

Уехавщий из России Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) активно проводит время в Израиле. Недавно шоумен встретился с украинскими артистами, бывшими участниками известной команды КВН «Одесские джентльмены» Яном Левинзоном и Олегом Филимоновым.

Галкин* побывал на спектакле «Сделанные в Одессе», который прошел в израильском городе Петах-Тиква. Участие в нем принимают бывшие КВНщики.

Юморист опубликовал фото со встречи в своих социальных сетях. На снимке он стоит в обнимку с Левинзоном и Филимоновым.

Он поблагодарил актеров спектакля за прекрасный вечер.

«Спасибо за прекрасный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую печаль!», — написал шоумен.

О том, пошла ли на представление супруга артиста Алла Пугачева, не сообщается.

Юморист покинул Россию в 2022 году. Сначала он с семьей обосновался в Израиле, а во время политических волнений переехал с родными на Кипр. Сейчас артист активно выступает в городах Европы.

Ранее поклонники певицы Аллы Пугачевой разгадали ее тайное послание в новой песне «Ложный стыд». По их мнению, артистка в треке призналась в несчастном браке с Максимом Галкиным*.

*(признан иноагентом на территории РФ)