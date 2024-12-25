«Шел на поправку»: Стоянов рассказал о последних днях Олейникова перед смертью

Юрий Стоянов рассказал, что Илья Олейников шел на поправку незадолго до смерти. Об этом он рассказал на Rutube-канале Романа Костомарова.

Юрий Стоянов и Илья Олейников работали вместе на протяжении почти 20 лет. Их творческий союз казался нескончаемым, но программу «Городок» решили закрыть после смерти Ильи Олейникова в 2012 году.

По словам Стоянова, незадолго до смерти актер пошел на поправку.

«Ну понятно, Илюша болел… Но все равно ты никогда не будешь готов к уходу человека. Ну невозможно подготовиться, даже если тебе будут говорить, что осталось столько-то времени. Хотя в нашем случае этого не было — он на поправку шел по своему основному заболеванию. Но иммунитет был подавлен — простуда, потом все-такое», — вспомнил он.

Напомним, Илья Олейников скончался в возрасте 65 лет после того, как у него обнаружили рак легких.

Ранее мы писали о том, что Юрий Стоянов с Олейниковым редко смеялись на съемках «Городка».