Михаил Ефремов не покидает квартиру из-за аллергии

Актер Михаил Ефремов перестал выходить из дома из-за аллергии на пыльцу березы. Соответствующую версию озвучили соседи артиста.

Известно, что Ефремов с детства страдает астмой. Цветение березы провоцирует приступы.

«Береза цветет. У нас тут деревья эти кругом. А ему наверняка же нельзя дышать этой пыльцой», - поделились соседи актера с сайтом Kp.ru.

Неизвестно, получает ли Ефремов необходимую терапию и сделал ли прививку.

Актер две недели назад освободился из колонии. Отметился в органах ФСИН по месту жительства, обследуется. Живет с детьми и женой в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке.

Ранее сообщалось, что Ефремов отказался от прогулок из-за пристального внимания репортеров. Правозащитник Иван Мельников также говорил, что после освобождения люди часто закрываются в себе и сидят дома.