«Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок»: Лера Кудрявцева призналась, что резко поправилась

Телеведущая Лера Кудрявцева сейчас находится дома перед операцией на сломанной ноге. Знаменитость поделилась в своем Telegram-канале, что за время больничного заметно поправилась.

Из-за полученных травм Лера Кудрявцева вынуждена находиться на больничном практически прикованной к постели. Телеведущая призналась, что может дойти только до холодильника и туалета.

Кроме того, звезда заявила, что на больничном набрала вес.

«Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок», — написала телеведущая.

Лера Кудрявцева поделилась, что не может отказаться от сладкого. К тому же гости приносят ей разные сладости.

«Вот почему, когда приходят гости, в данном случае „навестить“, приносят торты, пирожные, пирожки?» — высказалась телеведущая.

Напомним, недавно Лера Кудрявцева получила серьезную травму — она сломала ногу и получила разрыв связки во время репетиции танца для нового шоу. Теперь телеведущей предстоит операция и долгая реабилитация.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева похвалила актера Никиту Кологривого.