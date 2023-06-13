Шеи нет, глаза превратились в щелочки: Кадышева поразила своей внешностью на концерте

64-летняя певица Надежда Кадышева появилась в День России на государственном концерте и привлекла внимание из-за своей внешности. В Сети стали обсуждать изменения в облике исполнительницы.

К гардеробу артистки все давно привыкли – на это раз Кадышева тоже была в пышном наряде. Вопросы у общественности вызвало состояние певицы.

Фанаты обратили внимание, что Кадышева прибавила в весе. На кадрах с концерта многие заметили, что шеи у певицы и вовсе будто бы нет. Из-за тяжелого макияжа глаза артистки превратились в узкие щелочки. Поклонники стали писать, что пышные рукава у платья превратили Кадышеву в массивную женщину. Не исключено, что такое впечатление о певице сложилось из-за неудачного ракурса, выбранного фотографом.

Кадышева и раньше то худела, то поправлялась. Ходили слухи о ее пластических операциях, которые певица сделала для сохранения красоты. Артистка никогда не отвечала и не реагировала на упреки и издевательства.

Ранее мы писали, что поклонников разочаровали интерьеры в доме у певицы.