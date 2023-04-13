«Это комплексы»: интерьеры Надежды Кадышевой разочаровали поклонников

Недавно в интернет-проекте «10 самых роскошных дворцов и замков российских звёзд» показали внутреннее убранство особняка певицы Надежды Кадышевой.

Зрителей не на шутку раздосадовали искрящиеся неуместной роскошью интерьеры.

Многим показалось, что всё в доме у 63-летней певицы свалено в одну кучу: тут и лепнина, и колонны, и вензеля, и портьеры, будто в королевском замке, и даже золотая люстра.

В комментариях появились догадки, что через вычурною обстановку своего жилища Надежда Кадышева пытается подсознательно компенсировать какой-то давний комплекс.

«Чем меньше в душе богатства, тем больше и тяга к материальному», «Это уже не просто роскошь, а комплексы в человеке», – философствуют подписчики.

Напомним, ранее мы писали , что Кадышева негласно считается одной из богатейших персон в российском шоу-бизнесе.