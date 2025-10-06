Шеф-повар Константин Ивлев с женой перед разводом сделали ремонт в семейном доме

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и его жена Валерия Куденкова рассказали о разводе. Но перед этим супруги хвастались новым ремонтом в их семейном доме.

Валерия сообщила о расставании в соцсетях вечером 5 октября. Ее заявление было кратким.

«Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», – написала она.

Интересно, что буквально накануне расставания Ивлев с гордостью показывал журналистам их общий с Валерией дом, который они обустраивали для счастливой жизни с детьми. Ремонт был масштабным и продуманным до мелочей.

Шеф-повар рассказывал, что для его дочерей — Маруси от первого брака и младшей Ники создали идеальные условия. В доме есть личные комнаты для девочек, «бомбическая игровая» и большой бассейн с детским сектором.

Особое внимание уделили дизайну комнат. Маруся самостоятельно разработала проект своей будущей комнаты вместе с дизайнером. Для маленькой Ники обустроили гардеробную в сказочном стиле с розово-белыми тонами, мятным пуфиком-зайчиком и собственным туалетным столиком.

Не забыли и о Валерии. Для нее в доме сделали специальную спа-зону в спокойных коричневых тонах, где она могла бы отдыхать. Ранее Куденкова говорила, что важно не забывать о себе, полностью растворяясь в семье.

Что теперь будет с домом, и кто останется в нем жить – остается загадкой.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова и Джиган находятся на грани развода.