Шеф-повар Константин Ивлев не снял обручальное кольцо после расставания с женой

Шеф-повар Константин Ивлев не снял обручальное кольцо после расставания с молодой женой Валерией Куденковой. Он появился с украшением на пальце на премьере мюзикла рэпера Басты и не делился проблемами в семье, а сразу после этого его супруга выступила с заявлением о разводе.

В соцсетях появилось фото Ивлева со светского мероприятия. Он позировал фотографам с золотым кольцом на пальце и улыбался. На тот момент никто из поклонников телеведущего не знал, что он разошелся с женой.

Новости о расставании Валерия сообщила в личном блоге. Она не назвала причину, но дала понять, что они с Константином остались в хороших отношениях. Повар же никаких комментариев пока не дает.

Отметим, что Ивлев и Куденкова были вместе 4 года. Шеф женился на девушке, которая моложе него на 19 лет, после развода с первой супругой Марией. С ней они жили 23 года в браке, пока Константин не встретил новую любовь. Экс-жена телеведущего не скрывала, что предательство мужа стало для нее сильным ударом.

Ранее Константин Ивлев перед разводом сделал ремонт в семейном доме.