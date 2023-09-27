Щедрый подарок: актриса Лиза Моряк получила недвижимость от мужа Сарика Андреасяна

Сарик Андреасян подарил супруге Лизе Моряк свадебный салон, об этом сообщает Газета.Ru.

В своих соцсетях актриса поделилась радостным событием — она стала владелицей нового бизнеса. Моряк рассказала, что теперь будет управлять свадебным салоном «Мендельсон by Лиза Моряк». Такой подарок актрисе сделал ее супруг Сарик Андреасян.

«В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — заявила знаменитость.

Дело в том, что актриса исполнила одну из главных ролей в сериале «Мендельсон». Именно на территории свадебного салона и проходило большинство съемочных дней. Судя по всему, актриса так прониклась ролью, что решила и в реальной жизни заняться свадебным бизнесом.

Напомним, Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились в ноябре 2022 года. Режиссер сделал предложение актрисе спустя четыре года отношений. В 2023 году у возлюбленных родилась дочь Элизабет.

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