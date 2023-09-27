«Хотел запереть и не выпускать»: Ирина Медведева рассказала о разногласиях с мужем-французом

Актриса Ирина Медведева переехала в Париж, как только вышла замуж за французского предпринимателя Гийома Буше. Девушка не отказывается от работы и нередко приезжает в Россию на съемки, что не очень нравится ее мужу. Об этом она рассказала в беседе с Леди.mail.ru.

Сразу после свадьбы Ирина Медведева решила, что будет летать на родину, и довольно часто появлялась в Москве. Но потом у супругов родились дети, а также началась пандемия. После этого приезжать в Россию стало намного труднее, и билеты на самолет сильно подорожали. К тому же перелет теперь занимает целый день вместо четырех часов, как было раньше.

По словам актрисы, ее муж не очень рад работающей жене. Но, несмотря на это, бизнесмен не высказывает свое недовольство в открытую и не мешает Медведевой строить карьеру.

«Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно», – поделилась своими мыслями Ирина.

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