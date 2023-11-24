Шастун признался, что на фестивале КВН в Сочи игроки злоупотребляли спиртным

Известный комик, бывший участник КВН Антон Шастун рассказал об опыте участия в проекте. Соответствующее признание артиста прозвучало в эфире шоу «Цитаты», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам юмориста, во время фестиваля КВН в Сочи он и его коллеги употребляли огромное количество спиртного.

«Мы, естественно, жестко пили, там в Сочи все пьют», — признался Шастун.

Комик отметил, что в то время у него и его коллег не было денег для оплаты отеля, поэтому они были вынуждены жить в частном секторе Сочи. При этом средства на еду им отправляли родственники, добавил он.

Кроме того, Шастун вспомнил об уникальном случае, произошедшем с ним в ходе выступления его команды в одном из ресторанов Воронежа. В перерыве между блоками шуток коллективу заплатили за то, чтобы никто из участников больше не выходил на сцену в этот день.

Ранее юморист Андрей Рожков рассказал, что шутки в КВН стали хуже после ухода Александра Маслякова.