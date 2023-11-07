Юморист Рожков рассказал, что происходит с КВН после ухода Маслякова

Вокруг КВН ходит множество слухов, а зрители жалуются, что в последнее время программа стала менее интересной. Участник команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что на это повлиял уход ведущего шоу Александра Маслякова. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу на канале Andrey Predelin.

Юморист дал интервью, в котором признался, что новые шутки намного хуже, чем раньше. Если раньше ведущий принимал активное участие в редактуре, то теперь этим занимаются другие люди. Якобы именно поэтому уровень юмора сильно снизился. Некоторые шутки, которые сейчас звучат со сцены, никогда бы не одобрил Масляков.

«И это процесс плохой. Они (шутки) будут все ниже и ниже», – убежден Рожков.

Комик заявил, что ему очень нравился проект «Игра», но он закрылся после скандала с Александром Масляковым. Он назвал шоу оригинальным и интересным, а пришедшие на замену передачи даже не смотрит.

Ранее мы писали о том, кто заменит 81-летнего Маслякова в КВН. Свою кандидатуру предложил известный телеведущий, знакомый многим зрителям. Он молодой и симпатичный, а еще следит за КВН и командами. По его словам, он сможет действовать в экстренных ситуациях и «держать зал».