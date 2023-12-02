Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

Певца Шарлота, задержанного по приезде в Россию, достаивали в суд для избрания меры пресечения. Артиста обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Молодой человек уже сознался в содеянном и раскаялся, передает РИА Новости.

Следователь, который ведет дело Шарлота, выступил в суде. Он заявил, что певец раскаялся и признал вину по двум статьям на допросе.

Молодой человек является фигурантом трех уголовных дел — два из которых возбудили по статье «реабилитация нацизма», а третье — по статье «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Внимание правоохранителей привлекли видеоролики с участием артиста, на которых он делал провокационные заявления и совершал проступки, в частности сжег свой российский паспорт.

Правоохранители ходатайствуют в суде об избрании Шарлоту меры пресечения в виде ареста, а защита просит смягчить ее.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал возвращение певца Шарлота. Он заявил, что хотел бы ударить молодого человека по лицу.