«Шарахнуло током прямо на сцене»: Филипп Киркоров рассказал о клинической смерти

Певец Филипп Киркоров поделился с журналистами пережитым шоком. На его глазах едва не умерла его хорошая подруга и коллега Мила Романиди. Оказалось, что на одном из концертов артистку ударило током, и она чудом осталась жива.

Исполнитель хита «Зайка моя» признался, что он стал свидетелем страшной картины. Мила была на гастролях, причем выступать ей приходилась в ужасных условиях. Так, во время одной из репетиций пошел дождь, и произошло замыкание.

«Милу шарахнуло током прямо на сцене. Ее просто не стало!» - поделился Киркоров с mk.ru.

В итоге спасти певицу удалось благодаря бас-гитаристу. Он сломал ей три ребра, но все-таки завел сердце. После этого ее на руках вынесли за пределы сцены и доставили в больницу.

«Это происходило все на моих глазах: мы все были в ужасе», - рассказал Филипп.

Ранее Филипп Киркоров похвастался своим роскошным особняком, в котором проходили съемки фильма «Ёлки-10». Оказалось, что во владениях певца не только дом, но и набережная, а также храм.