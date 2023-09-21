Филипп Киркоров похвастался особняком в Подмосковье за 12 млн долларов с собственным храмом

Певец Филипп Киркоров снялся в эпизоде для фильма «Елки-10» в своем особняке в Подмосковье. Дом примерной стоимостью 12 млн долларов имеет собственные храм, набережную и отдельную кухню для повара.

Подробности узнал сайт kp.ru.

Киркоров строил дом в закрытом поселке на Маякинском полуострове, когда у него появились дети. Особняк стоит в бухте Москвы-реки и занимает площадь в один гектар. Риелторы оценивают дом примерно в 12 млн долларов.

Этот дом стал одной из площадок для съемок фильма «Елки-10». На территории особняка построены дом для помощников, фонтан, зона барбекю, свои набережная и храм. В часовне есть иконы из Афона. Некоторые иконы расписывали художники из Софина.

Внутри дома есть отдельная кухня для повара, ведь после пластических операций певец следит за фигурой. Также обустроены бассейн и спортзал. Киркоров занимается спортом, хотя прежде этого не делал.

Ранее исполнитель заявил, что обрел счастье. С новой избранницей они живут в особняке в Подмосковье.