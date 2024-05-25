«Шапито с пиар-романом»: Анна Калашникова высказалась об отношениях Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова

23 мая в Москве состоялась церемония вручения музыкальной премии RU.TV, ведущими которой стали актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков. Артисты, которых уже давно подозревают в романе, держались за руки и целовались на сцене. Однако не все верят в роман знаменитостей. Так, певица Анна Калашникова в личном блоге заявила, что их связывает только дружба.

На премии RU.TV Агата Муцениеце и Иван Чуйков снова подогрели слухи о своем романе, держась за руки и целуясь прямо на сцене. Одной из первых об отношениях актрисы и телеведущего высказалась Анна Калашникова.

«Полистала сейчас новости, вижу все обсуждают роман Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Очень странно все это. Неужели в это кто-то верит? Насколько я знаю, у каждого из ребят отдельная личная жизнь. <…> Зачем Агате, успешной и красивой, это шапито с пиар-романом? Зачем красавцу Ивану Чуйкову эта чушь?» — заявила певица.

Артистка не обошла стороной и свою личную жизнь и сравнила отношения Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова со своей историей с экс-возлюбленным, певцом Прохором Шаляпиным.

«Вот нас с Прохором тоже раньше подозревали в пиар-романе, было дело. Да, во многом наш роман с Шаляпиным был пиаром, он принес нам много бонусов, за что я Прохору до сих пор благодарна. Но помимо пиара, мы реально тянулись друг к другу», — поделилась Анна Калашникова.

В заключение певица призналась, что не понимает, зачем Агате Муцениеце такой «хоровод», и предложила подписчикам высказать свои гипотезы о романе артистов в комментариях.

Ранее сообщалось о том, что объятия и поцелуи Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова на церемонии вручения премии RU.TV оказались частью заранее заготовленного сценария.