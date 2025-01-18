Шантажирует пациентка: хирург Тимур Хайдаров оказался в центре нового скандала

Пластический хирург Тимур Хайдаров обвинил в шантаже пациентку, пострадавшую после операции в его клинике. По его словам, недовольная клиентка не успокоилась даже после подписания мирового соглашения.

Как пишет Telegram-канал Mash, весной 2023 года в клинике Хайдарова пациентке сделали абдоминопластику, ультразвуковую липосакцию передней брюшной стенки, боковых отделов, спины, а также липофилинг ягодиц. По версии клиники, после хирургического вмешательства у девушки начались осложнения, типичные после таких процедур, а после заживления остался небольшой рубец.

Несмотря на это, клиентка подала в суд, но вскоре заключила с клиникой мировое соглашение и отказалась от претензий. Позже она вновь потребовала компенсацию и угрожала уголовным делом.

По версии Тимура Хайдарова, таким образом пациентка нарушила соглашение и должна ответить за это по закону.

В 2024 году Тимур Хайдаров оказался в центре сразу нескольких скандалов. Сначала в некачественной маммопластике его обвинила певица Слава, к которой присоединилась Любовь Успенская. Обе знаменитости жаловались на грубые рубцы и заражение. Кроме того, в его клинике скончался пациент после операции по уменьшению желудка.

Также весной 2024 года проверка выявила в клинике Хайдарова просроченные лекарства и врачей без соответствующего образования. Звездный хирург объяснил случившееся «обычным недоразумением».