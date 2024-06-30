«Шантаж, подкуп, легкие угрозы»: Елена Подкаминская раскрыла свои методы воспитания детей

Актриса Елена Подкаминская — многодетная мама. От первого брака с Александром Пляцевым она воспитывает 13-летнюю дочь Полину. Второму супругу Денису Гущину 45-летняя звезда «Кухни» подарила двух детей — шестилетнюю Еву и четырехлетнего Александра. Артистка признается, что ей не всегда бывает легко с наследниками.

С детьми от второго брака Подкаминская недавно съездила в небольшое путешествие в Баку. Звезда рассказывает, что отдых с семьей по-своему специфичен и эмоционален: он требует стопроцентной включенности в жизни детей.

В проблемных ситуациях актриса старается найти с детьми компромисс: пошутить, отвлечь, договориться. Но не всегда удается сохранить спокойствие.

«Но бывает, терпение лопается, и тон мой леденеет… и тогда в ход идут и шантаж, и подкуп, и легкие угрозы, которые в нашей семье не доходят до реальности», — рассказала актриса в интервью журналу ОК!

Потом у знаменитости «болит душа» из-за того, что она не нашла путь и силу, чтобы решить все по дружбе и любви.

Подкаминская жалуется на нехватку личного пространства. Актриса тратит много сил и энергии на работу и детей, поэтому порой ей хочется побыть одной: повышенное внимание, наоборот, раздражает Елену. Поэтому она старается как можно реже бывать на людях.

Ранее Елену Подкаминскую раскритиковали за излишнюю худобу и сравнили с «палочкой». Подробнее читайте здесь.