«Дело интимное»: близкий друг Михаила Ефремова раскрыл подробности его жизни в тюрьме

Пару лет назад произошла страшная трагедия. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и насмерть сбил человека. Суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. И сейчас артист отбывает наказание. Однако близкие друзья и родные не отвернулись от него. Они по-прежнему хорошо относятся к Михаилу, общаются с ним, и произошедшее не заставило их уважать его меньше.

С музыкантом Гариком Сукачевым Ефремова связывают давние дружеские отношения. В новом интервью «Известиям» артист рассказал, что поддерживает связь с приятелем в заключении. По его словам, жизнь у Ефремова сейчас настолько наполнена, насколько может быть в колонии. Он победил в нескольких конкурсах там и даже снял короткометражку.

«Снял короткометражку «Евангелие от Федора». В начале лета мы с Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции», - рассказал Гарик. Часто общаться с другом у музыканта не получается. «Как вы понимаете, по телефону мы не общаемся, писем Мише я не пишу. Там режим. А письма — дело интимное», - поделился Сукачев. Также он вместе с другими коллегами Михаила приезжает в учреждение, но перед этим обязательно звонит и просит о посещении.

В беседе с журналистами Гарик Сукачев рассказал, что Ефремов в колонии пользуется уважением среди заключенных, да и о пагубных привычках он своих уже забыл. Правда, о полном отказе от них можно будет говорить, когда он выйдет на свободу. А когда это произойдет - неизвестно. В конце марта 2022 года в суд поступила жалоба от адвоката актера, в которой он попросил снизить тюремный срок. Сейчас дело все еще на пересмотре. Но Сукачев надеется, что Михаила отпустят раньше.

«Мы — это близкие друзья и семья, а также люди, которые относятся с уважением и любовью к Михаилу Олеговичу, невзирая на тяжесть содеянного. Статья тяжелая, но всегда есть надежда. Могу сказать ответственно, что администрация и сидельцы с уважением относятся к Михаилу Ефремову. Это внушает какой-то оптимизм», - откровенно рассказал музыкант.

К слову, сын Михаила Ефремова сейчас во всю занят своей карьерой. Недавно он снялся в новом сезоне популярного сериала «Содержанки», в котором примерил на себя совершенно неожиданную роль.