Шансы очень малы: как на самом деле забеременела 52-летняя Федункив

Гинеколог Ольга Баранова прокомментировала беременность 52-летней артистки Марины Федункив. 15 августа в СМИ появилась информация о том, что звезда ждет первенца от мужа-итальянца. По мнению врача, пара, возможно, прибегла к ЭКО. Об этом сообщает WomanHit.ru.

«Беременность и роды в возрасте после 45, и уж особенно в 52 года являются редкими во всем мире, давайте уж будем честными, и сопряжены с определенными рисками. Шансы на естественное зачатие к этому моменту значительно снижаются, а риск осложнений для матери и ребенка возрастает», – объяснила гинеколог.

Ольга отметила, что женщины старше 40 лет имеют повышенный риск развития гипертонии и преэклампсии. Из-за этого могут возникнуть осложнения не только у матери, но и у еще не родившегося малыша. Кроме того, возрастает риск развития диабета.

«Ну и, конечно, в возрасте 52 лет увеличивается вероятность кесарева сечения и других вмешательств во время родов», — добавила врач.

Гинеколог подчеркнула, что вероятность забеременеть естественным путем в таком возрасте составляет менее 1%, но многое зависит от генетики.

«Если раньше наша героиня не рожала, то вряд ли сработал этот фактор. Вероятнее всего, можно говорить о вспомогательных репродуктивных технологиям, таким как ЭКО. Но давайте помнить, что в жизни всегда есть место чуду, этого тоже никто не отменял», — подытожила Ольга Баранова.

Ранее мы писали о том, что Марина Федункив прокомментировал новости о своей беременности.