Шансы на выздоровление Тиграна Кеосаяна тают с каждым днем. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Около недели назад стало известно о том, что Тигран Кеосаян попал в больницу еще в декабре. Телеведущий и муж Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и с тех пор находится в коме.

По данным журналистов, состояние Кеосаяна остается по-прежнему тяжелым — он не приходит в сознание и находится в коме.

Врачи больницы, где находится телеведущий делают все, чтобы спасти его, но пока лечение не дает никакой положительной динамики.

Поддерживают Маргариту Симноьян многочисленные друзья Кеосаяна и даже его бывшая жена Алена Хмельницкая. Она заявляла, что ей очень больно из-за состояния ведущего.

Ранее мы писали о том, что Карен Шахназаров отреагировал на новость о клинической смерти Тиграна Кеосаяна.