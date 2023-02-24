«Шансы 50 на 50»: почему даже очищение крови Костомарова не дало положительной динамики

В последнее время новости о Романе Костомарове становятся тревожнее и тревожнее. Только за минувшую неделю появились сообщения о том, что Олимпийский чемпион перенес инсульт и испытывает проблемы со зрением. На связь с изданием «Известия» вышел инсайдер, который рассказал, что на данный момент происходит с мужчиной.

По информации источника, фигуристу было проведено очищение крови. Медики искренне верили, что данная манипуляция даст положительную динамику, однако этого не произошло: иммунная система Костомарова уже не справляется с нагрузкой.

«Врачи оценивают шансы спортсмена 50 на 50. Если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут», — сообщает издание «Известия».

Кроме того, медицинские сотрудники боятся выводить фигуриста из медикаментозного сна, и виной всему многочисленные отеки.

«Отек перешел в голову. Офтальмологи его регулярно осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано», — высказался инсайдер.

К слову, семья Костомарова по-прежнему хранит молчание и не комментирует новости о состоянии фигуриста.

Ранее иммунолог Ярцева дала свой прогноз Олимпийскому чемпиону. Подробности читайте в этой статье.