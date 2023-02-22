«Организм умирает потихоньку»: почему в случае Романа Костомарова медицина уже бессильна

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. Уже больше месяца Олимпийский чемпион отчаянно борется за свою жизнь. За прошедшее время мужчина потерял конечности, перенес инсульт и, как сообщают СМИ, начал испытывать проблемы со зрением. Разобраться, что в таком потоке информации является правдой — тяжело, поскольку семья спортсмена по-прежнему хранит молчание. На связь с порталом Woman.ru вышла иммунолог Ирина Ярцева и дала неутешительный комментарий о состоянии Романа.

По словам эксперта, у здорового человека не может быть такой агрессивной реакции на ОРВИ. В случае с Костомаровым «произошел полный отказ всех систем», вот почему иммунитет мужчины уже не борется за жизнь. Ярцева заявила: в сложившейся ситуации медицина бессильна.

«К сожалению, сейчас происходит естественный процесс. Организм умирает потихоньку, но врачи не позволяют это сделать. Никаких препаратов, чтобы включить защиту нет. Медицина не может запустить иммунитет», — резюмировала Ирина.

Подобное сообщение крайне обеспокоило поклонников Олимпийского чемпиона, которые не прекращают молитв за его здоровье.

Ранее мы писали о том, что Роману Костомарову была произведена операция по удалению хрусталика в правом глазу. Подробности читайте в этой статье.