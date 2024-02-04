Шансов нет: смогут ли российские звезды заработать в ОАЭ после «отмены» в России

В конце декабря многие российские звезды побывали на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, после которой разразился скандал. Россияне посчитали неуместным такой дресс-код и обрушились с критикой на знаменитостей. После этого начали отменять концерты и корпоративы артистов в РФ, и они отправились на заработки в Дубай.

Глава концертного агентства «ПроКонцерт» Евгений Морозов считает, что звезды не смогут заработать в ОАЭ столько же, сколько в России.

Дело в том, что в мусульманской стране запрещено публичное прослушивание музыки, а русскоязычные жители эмирата предпочитают слушать композиции через онлайн-платформы. Желающих платить за живое выступление не так много. Поэтому артистам не приходится рассчитывать на такие же как в России гонорары.

По прогнозу продюсера, шоу-бизнес постепенно «умирает», и единицы из нынешних звезд останутся актуальными через пять лет.

«Да сейчас всем артистам, хороши у них дела на родине или нет, сильно не повезло. Я считаю, что в нынешней международной и внутренней политической обстановке шоу-бизнес умирает и до 2028−2029 года не восстановится», — цитирует эксперта MSK1.RU.

Ранее журналист Леонид Парфенов выступил в Дубае и рассказал о цензуре. Подробности читайте в этом материале.