Леонид Парфенов выступил в Дубае и рассказал о цензуре

Журналист Леонид Парфенов выступил в Дубае и рассказал, что ему не запрещали что-либо говорить со сцены. Телеведущему разрешили рассуждать на любые темы.

Подробности приводит Telegram-канал «Дубай.Report», который опубликовал видео с Парфеновым. Журналист зачитал вопрос, в котором спрашивалось, подверглось ли выступление в ОАЭ цензуре.

«Запретили ли что-то говорить? Не было таких просьб», - коротко сказал Парфенов.

Также ведущий отметил: ему неизвестно, как получилось избежать получения статуса иностранного агента. Журналист считает, что думать про это «невозможно», ведь если бояться, то не получится ничего делать.

Ранее сообщалось, что рэперу Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ) отказали во въезде в ОАЭ. Музыканта не раз предупреждали об этом: поводом стали многочисленные нарушения и штрафы, которые ему выписывали. Стало известно, что в ОАЭ наблюдали за концертами и соцсетями певца из-за его иноагентского статуса. Артист выкладывал сигареты и алкоголь в соцсетях, курил на сцене, использовал мат на концертах.

*признан иноагентом на территории РФ