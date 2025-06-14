«Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты»: как Ксения Бородина провела девичник в Петербурге

Телеведущая Ксения Бородина сыграла свадьбу с продюсером Николаем Сердюковым. Несмотря на то, что церемония бракосочетания уже состоялась, блогер все равно решила провести девичник. Для этого она отправилась в Санкт-Петербург.

Ксения и Николай перенесли предсвадебные вечеринки. Так, Бородина выбрала для празднования Северную столицу. Телеведущая собрала подруг и отправилась в путешествие на поезде с горячительными напитками.

«Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты», — заявила Бородина.

В Петербурге блогер заселилась в шикарный отель, стоимость номера в котором превышает 100 тысяч рублей за сутки. Вечер компания девушек провела в ресторане средиземноморской кухни.

Ранее сообщалось, что Бородина подарила дочке на 16-летие браслет за полмиллиона рублей. Она показала украшение в социальных сетях.