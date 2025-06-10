Телеведущая Ксения Бородина подарила дочке на 16-летие браслет за полмиллиона рублей. Ксения показала ювелирное украшение в соцсети.

Старшей дочке Ксении Бородиной исполнилось 16 лет. В доме телеведущей праздник начался уже в полночь: Маруся пригласила на ночевку подруг, а звездная мама перед тем, как уйти, вручила ей подарок от известного ювелирного бренда. Цена такого украшения начинается от 500 тысяч рублей.

По словам Бородиной, Маруся никогда не была избалованным ребенком: вместе с мамой она прошла все жизненные этапы, даже те, когда у них возникали трудности с финансами.

«Мы с тобой жили по-разному: ты прошла все этапы со мной, и когда у нас все было, и когда было настолько мало, что мне приходилось много работать и все выходные. Ты всегда ждала меня из любой командировки, не ложилась спать, пока мы не обнимемся», — высказалась знаменитость.

Ксения призналась: ей трудно поверить, что дочке уже 16 лет. Она удивляется быстрому взрослению наследницы.

«Быть твоей мамой — это божий дар», — резюмировала телеведущая.

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