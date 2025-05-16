SHAMAN ждет от властей Ставрополья приглашения на День города после отмены концерта за 15 млн

В прошлом году в Ставрополье отменили концерт певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) на День города. Артист выразил надежду, что власти все же пригласят его выступить в этом году.

15 мая исполнитель дал концерт в краевой столице. Дронов спел полюбившиеся россиянам хиты: «Я сделан в России», «Мед», «Отец» «Встанем» и многие другие. Ярославу подпевало старшее поколение и юные ставропольцы, пишет Kp.ru.

Перед тем, как уйти со сцены, артист заговорил о предстоящем Дне города. Он напомнил про отмененное в сентябре выступление. Дронов спросил, хотели бы ставропольцы, чтобы он дал концерт в честь праздника. На это публика оглушительно закричала: «Да!».

«Ждем официального приглашения от руководства Ставропольского края», — заключил артист.

Напомним, концерт звезды отменили после общественного резонанса. Выступление певца стоит 15 млн рублей, эта сумма показалась некоторым жителям слишком внушительной.

В начале февраля Дронов перенес концерт в Омске, запланированный на 21 февраля. Выступление пройдет только в 2026 году. Причину переноса артист назвал «уважительной» - он будет участвовать в музыкально-патриотическом фестивале в Южно-Сахалинске.