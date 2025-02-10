SHAMAN экстренно перенес концерт в Омске на 2026 год

Певец SHAMAN экстренно перенес концерт в Омске, запланированный на 21 февраля. Он объяснил, что есть «уважительная причина».

На грядущее мероприятие куплены почти все билеты.

«К сожалению, вынужден сообщить, что концерт будет перенесён на новую дату. Причина уважительная, и связана с моим участием во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске», - поделился певец в своем Telegram-канале и отметил, что гала-концерт покажут по ТВ 24 февраля.

SHAMAN извинился за неудобства и выразил уверенность, что перенесенный концерт будет еще ярче. Выступление в Омске состоится нескоро, а только в 2026 году. Все билеты, обещает певец, будут действительны.

«Новая дата концерта — 6 февраля 2026 года, место проведения остаётся тем же — G-Drive Арена», - говорится в сообщении артиста.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к певцу со словами «Ты мой». Артист ответил и написал: «Ты моя».