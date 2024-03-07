Продюсер Максим Фадеев анонсировал новую песню певца SHAMAN

Продюсер Максим Фадеев анонсировал новую песню певца Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом SHAMAN. Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам знаменитости, релиз запланирован на 8 марта. Кроме того, он объявил о выходе еще одной композиции, которую будет исполнять его мать. Фадеев высказался о новинках, но не стал раскрывать подробностей.

«8 марта выйдет сразу два дорогих моему сердцу релиза. Второй релиз угадали. Песню исполнит Shaman», — поделился продюсер.

Журналисты пробовали выяснить подробности о новом треке Дронова, но пока никакой информации об этом нет. Поклонники считают, что SHAMAN мог перепеть одну из композиций самого Фадеева или же исполнить что-то новое, написанное Максимом.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN встретился с Орнеллой Мути и научил ее целоваться по-русски. Популярный исполнитель пришел на встречу с итальянской звездой, которая дважды поцеловала его. Тогда он решил продемонстрировать русскую традицию троекратного поцелуя.

Также стало известно, что мать Дронова является поклонницей творчества Юрия Шатунова. Режиссер картины о солисте «Ласкового мая» Игудин рассказал, что пообщался с молодым певцом, который дал ему видеоинтервью, где рассказал об отношении к Шатунову.