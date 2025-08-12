«Сыночка-корзиночка»: как мама SHAMAN контролирует его жизнь и почему это не просто забота
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назначил маму главой своих фан-клубов. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский отметил, что Людмила Николаевна сыграла большую роль в карьере сына: она повлияла на формирование его репертуара, имиджа. Однако ее постоянная опека может стать опасной для Ярослава: с возрастом певцу будет труднее выглядеть взрослым в глазах публики.
Мама с первых нот
Год и пару месяцев — и маленький Ярослав уже поёт, копируя артистов с экрана. Четыре года — мама ведёт его в детский коллектив «Ассорти». Чуть позже — музыкальная школа, колледж, подработка в ресторанах. И везде — Людмила Николаевна рядом: возит, сопровождает, аплодирует, комментирует.
По словам эксперта, это не просто поддержка — это режиссура судьбы с первого кадра. Когда первые кожаные штаны восьмилетнего сына шьются потому, что мама заметила его интерес — мы имеем дело с ранним формированием имиджа.
Москва, кредиты и няня с дипломом
Гнесинка не покорилась с первого раза. На второй — получилось, но только на платное отделение. Семья влезает в кредиты, банки крутят носом, доходы родителей мизерные. Кто гасит первые долги? Мама, работая няней в московских семьях.
Это уже не просто «верю в тебя» — это жизнь сына как семейный инвестиционный проект. И, как любой инвестор, она имеет право быть в курсе всех дел. И этим правом Людмила Николаевна пользуется на полную.
Сегодня — фан-клубы, завтра — «Интервидение»
«Идёт на «Интервидение» — мама выкладывает фрагменты в соцсети, получает поздравления в свой адрес. Не «горжусь сыном», а «нас поздравляют». Опять то самое «мы». Это не только про семейную близость. Это про сращение бренда артиста с фигурой матери. Когда её имя в фанатских чатах звучит почти так же часто, как его. В Голливуде таких историй полно: родители идут «помогать карьере ребёнка», а перетягивают внимание на себя. Например, мама Линдси Лохан сопровождает дочь везде — танцует на вечеринках, обсуждает её романы в ток-шоу и выглядит так, будто перепутала свою биографию с биографией дочери. Хотела подтолкнуть карьеру дочери, но, почувствовав вкус к вниманию, уже не смогла остановиться — и вместо поддержки начала тянуть одеяло на себя, превращая каждый успех Линдси в собственное шоу», — сообщил психолог.
Риски «вечного сына»
Если мама формировала и репертуар, и гардероб, и карьерный маршрут — есть ли там место собственным решениям без одобрения сверху?
«Зависимость от родительской оценки. Когда твоё «хорошо» всегда сверяется с маминым «одобрено». Публичный образ под родительским фильтром. Любая новость о личной жизни проходит через мамин комментарий в прессе. Сыну может быть комфортно, когда мама — и менеджер, и пресс-служба, и личный штаб. Но в долгосрочной перспективе такая модель грозит тем, что артисту будет сложно стать взрослым в глазах публики. И тогда «сыночка-корзиночка» останется не только домашним прозвищем, но и медийным ярлыком», — резюмировал Самбурский.
