«Сыночка-корзиночка»: как мама SHAMAN контролирует его жизнь и почему это не просто забота

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назначил маму главой своих фан-клубов. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский отметил, что Людмила Николаевна сыграла большую роль в карьере сына: она повлияла на формирование его репертуара, имиджа. Однако ее постоянная опека может стать опасной для Ярослава: с возрастом певцу будет труднее выглядеть взрослым в глазах публики.

Мама с первых нот

Год и пару месяцев — и маленький Ярослав уже поёт, копируя артистов с экрана. Четыре года — мама ведёт его в детский коллектив «Ассорти». Чуть позже — музыкальная школа, колледж, подработка в ресторанах. И везде — Людмила Николаевна рядом: возит, сопровождает, аплодирует, комментирует.

По словам эксперта, это не просто поддержка — это режиссура судьбы с первого кадра. Когда первые кожаные штаны восьмилетнего сына шьются потому, что мама заметила его интерес — мы имеем дело с ранним формированием имиджа.

Москва, кредиты и няня с дипломом

Гнесинка не покорилась с первого раза. На второй — получилось, но только на платное отделение. Семья влезает в кредиты, банки крутят носом, доходы родителей мизерные. Кто гасит первые долги? Мама, работая няней в московских семьях.

Это уже не просто «верю в тебя» — это жизнь сына как семейный инвестиционный проект. И, как любой инвестор, она имеет право быть в курсе всех дел. И этим правом Людмила Николаевна пользуется на полную.