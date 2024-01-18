SHAMAN воскрес после казни в своем новом клипе

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. «Страсти») презентовал новый клип на песню «Живой». В нем показаны последние минуты жизни узника, приговоренного к казни.

Певец выступил автором сценария клипа и сыграл в нем главную роль. Артист объяснил, что веру и волю героя не способны разрешить ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо.

«Драматизм сюжета усиливает девочка, словно ангел-хранитель, возвращающая в его израненные руки упавший крест», — объяснил сюжет клипа артист.

После этого музыканта убивают, затем он появляется на пустой площади в балахоне и поднимает свой крест.

Как пояснили Газете.Ru в пресс-службе артиста, съемки клипа проходили в бетонном хранилище под Москвой. Съемочный процесс длился около 40 часов, и за это время команде пришлось преодолевать большие расстояния подземного хранилища. Всего над клипом работали около 100 человек.

Ранее мы писали, что певец SHAMAN решил повысить стоимость билетов на свои концерты. Подробности читайте в этой статье.