Певец SHAMAN решил повысить стоимость билетов на свои концерты

Билеты на сольные концерты певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, за год значительно выросли в цене. Желающим увидеть выступление артиста придется заплатить за билет от 2500 до 8000 рублей.

При этом, еще в 2023 году посетить концерт SHAMANа можно было за 1800 до 5000 рублей, сообщает «Царьград» со ссылкой на ульяновские СМИ.

Поклонники 32-летнего музыканта с разочарованием отметили, что концертная программа за прошедший год практически не поменялась. Кроме того, Дронов перестал выходить в зал, общаться со зрителями и принимать букеты цветов из рук в руки.

Несмотря на это, билеты на сольное выступление SHAMAN в Ульяновске раскупили за несколько недель. Некоторые граждане даже занялись перепродажей билетов с наценкой.

Ранее стал известен список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса на сегодняшний день. SHAMAN оказался в нем на втором месте. Приглашение артиста на корпоратив стоит 100 тысяч евро (около 8,8 млн рублей).