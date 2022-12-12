SHAMAN включил в репертуар исполненную с Путиным версию гимна России

Певец SHAMAN в День Конституции 12 декабря выпустил премьеру клипа на свою версию гимна России. На видео музыкант выступает во дворце спорта «Татнефть Арена», где 4 тысячи зрителей стоя исполнили композицию вместе с артистом.

Певец назвал гимн «очень мощной песней» и «настоящим хитом». В его версии использованы фольклорные элементы, композиция напоминает рок-балладу.

Впервые SHAMAN спел гимн 22 августа на концерте в Ялте, приуроченном ко Дню флага. 30 сентября он исполнил свой вариант гимна с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что певец Леонид Агутин с брезгливым взглядом отказался позировать с SHAMAN на красной дорожке.