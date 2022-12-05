Агутин с брезгливым взглядом отказался позировать рядом с SHAMAN на «Песне года»

В начале января зрители увидят легендарную программу «Песня года», съемки которой прошли в минувшие выходные. На красной дорожке собрались главные звезды отечественного шоу-бизнеса, но не обошлось без скандалов. Леонид Агутин отказался позировать рядом с молодым коллегой Ярославом Дроновым, который выступает под псевдонимом SHAMAN.

Исполнитель хита «Встанем» появился перед публикой в своем привычном образе. Он примерил костюм, сапоги и черный плащ. Певца можно было легко узнать по его белым дредам, о которых в соцсетях ходит множество слухов.

Некоторые поговаривают будто это парик. Молодой человек якобы ходит с обычной прической, а перед концертами крепит себе на голову дреды, которые носит с собой. Но Ярослав отрицает домыслы. Он даже дал потрогать свои дреды одной журналистке.

На красной дорожке произошла неприятная ситуация. Пока SHAMAN общался с представителями прессы, к нему вышел Леонид Агутин, но, увидев коллегу, покинул дорожку. Многих удивило поведение опытного музыканта. Некоторые пользователи Сети подумали, что между артистами произошла ссора или композитор просто завидует молодому певцу.

Как оказалось, Агутин просто не хотел мешать своему коллеге. Он подождал, пока Ярослав сфотографируется, а уже после вышел попозировать в одиночку.

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