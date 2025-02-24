SHAMAN столкнулся с цензурой на ТВ: зрители объявили бойкот Первому каналу

Первый канал вырезал выступления Юты и SHAMAN из концерта к 23 февраля. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Юта заявила в своем Telegram-канале, что ее выступление с премьерой песни «Русские» вырезали из праздничного концерта, приуроченного к 23 февраля. Концерт накануне показывали по Первому каналу.

«Первый канал вырезал мою песню „Русские“ из праздничного концерта! Вышвырнуть заслуженного артиста и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью. Позор вам!» — написала певица.

Позже одна из подписчиц Юты обратила внимание, что цензуре подвергся и номер SHAMANа с песней «Небо славян», в котором участвовали детские коллективы.

«Полная сцена сахалинских артистов с российскими флагами! Дети готовились, репетировали, без сучка, без задоринки, замечательный номер получился! Детей не пожалели, вырезали», — заявила она.

В комментариях подписчики заявили, что объявляют бойкот телеканалу: «Первый канал давно пора признать иноагентом», «Совместный бойкот!».

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске раскритиковали концерт 33-летнего певца SHAMAN.