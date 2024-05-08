SHAMAN спел для бойцов СВО в госпитале перед Днем Победы и оставил подарок. Певец поблагодарил их за подвиги и сфотографировался со всеми желающими. Об этом сообщает Пятый канал.

Певец приехал в московский госпиталь, чтобы поздравить участников спецоперации с наступающим Днем Победы. Он был здесь не один, а с коллективом радиостанции «Калина Красная».

«Приехал поддержать вас и поздравить с наступающим 9 Мая. Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу», — сказал артист.

SHAMAN исполнил песни «Моя Россия», «Мой бой» и свой главный хит «Я русский». Его выступление сопровождалось аплодисментами, а присутствующие подпевали певцу. После этого молодой человек сфотографировался с бойцами и даже оставил подарок – гитару с автографом.

Главный редактор радиостанции Александр Карпенко прочитал стихи. А после волонтеры организовали праздничный обед.