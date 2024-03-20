SHAMAN согласился с идеей изучать песню «Я русский» в школах. Об этом сообщает Kp.ru.

Певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму SHAMAN, приехал с гастролями в Санкт-Петербург. 20 и 21 марта он выступит в БКЗ «Октябрьский» и исполнит свои хиты.

Журналистам удалось поймать исполнителя на выставке «Город-герой Ленинград» в Манеже. Представители прессы решили спросить у музыканта, как он относится к идее парламентариев, которые предложили изучать в школах песни SHAMANa.

«Если это случится, для меня это будет показатель того, что мои песни любят и слушают. Мои песни честные и искренние. Но не мне решать. Мои песни — это достояние России, и они мне не принадлежат. Так что я отпускаю их, как птицу. Считаю, что песня „Я Русский“ достойна, чтобы ее учили в школе», — объяснил певец.

Напомним, ранее с реакцией на инициативу парламентариев выступил другой музыкант — лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он холодно воспринял эту инициативу, заявив, что не против ее реализации.