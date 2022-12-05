SHAMAN редко навещает дочь после обретения славы

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, редко навещает восьмилетнюю дочь, проживающую в городе Новомосковск Тульской области. Исполнитель объяснил, почему так.

С матерью девочки Мариной Рощупкиной Ярослав познакомился «в музыкальной тусовке». В 2012 году они поженились, потом родилась девочка.

Рощупкина не смогла обустроиться в столице и осталась в Новомосковске. Певец помогает финансово, но видит дочь редко, так как не всегда получается приехать в родной город из-за гастролей.

«Не так часто вижусь, но когда вижусь, стараюсь делать приезд праздником», - поделился он.

Сейчас SHAMAN счастлив во втором браке – с Еленой Мартыновой.

Ранее сообщалось, что певец Леонид Агутин отказался позировать рядом с SHAMAN на «Песне Года». В Сети начали обсуждать, завидует ли опытный певец молодому музыканту или произошла ссора.