SHAMAN, Расторгуев и Вайнберг записали песню для фильма «В списках не значился»

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) презентовал новую композицию. Артист записал песню к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вместе с Николаем Расторгуевым и бывшим музыкантом «Любэ» Александром Вайнбергом.

Композиция называется «Минута молчания». Ее автором указан Александр Вайнберг. Как пояснил SHAMAN, песня написана специально для фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым в главной роли, став частью саундрека к нему.

«Специально к 80-летию Великой Победы вместе с Николаем Расторгуевым и Александром Вайнбергом исполнили очень проникновенную песню «Минута молчания», - написал Дронов в своем Telegram-канале.

Картина Сергея Коротаева по повести писателя Бориса Васильева выйдет на экраны 1 мая. Фильм рассказывает о подвиге солдат, защищавших Брестскую крепость. При этом клип артистов уже опубликован в Сети.

Напомним, лидер «Любэ» отказался от гастролей на майские праздники. 68-летний артист решил провести выходные с семьей в своем загородном доме.