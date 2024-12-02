SHAMAN рассказал, считает ли себя талантливым артистом

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил, что не считает себя суперталантливым. Он рассказал о секрете успеха во время беседы в рамках проекта «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Об этом сообщает 360.ru.

В разговоре с молодыми людьми артист признался, что стал популярным благодаря постоянно работе и одержимости ею. Ярослав отметил, что с ранних лет занимается любимым делом. Он на сцене с четырех лет!

«Я давно уже при делах, но люди всегда видят верхушку айсберга, а вся основная масса кроется под водой», – пояснил певец.

SHAMAN вспомнил, что пробовал себя в разных жанрах и добился популярности благодаря работе.

«Однажды, наконец, в 30 лет Бог увидел, сколько ты работаешь. И на тебе — песню „Встанем“. Это история большой работы. Секрета нет. Талант? Не думаю, что талант, потому что суперталантливым я себя никогда не мог назвать», – объяснил звезда.

Ярослав подчеркнул, что одержим музыкой и именно это толкало его даже тогда, когда руки опускались. Он продолжал писать песни, даже когда ничего не получалось.

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