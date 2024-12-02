«Как будто по-турецки поют»: Буйнов раскритиковал дикцию молодых российских артистов

Народный артист РФ Александр Буйнов выступил с критикой дикции молодых российских артистов. Его слова приводит издание «Абзац».

«Мне бы хотелось, чтобы у молодежи было больше дикции в песнях. Иногда едешь, включаешь какое-то радио, а там как будто по-турецки поют, потом прислушиваешься – кажется, что по-казахски. В итоге оказывается, что по-русски поет парень!», – поделился 74-летний музыкант.

Исполнитель отметил, что в настоящий момент в музыкальной среде существует мода на «проглатывание звуков». Он также в шутку заявил, что российским артистам с плохой дикцией в песнях следует петь на турецком.

Кроме того, Буйнов рассказал, что конфликт поколений на эстраде существовал всегда.

«Мы тоже с некоторой снисходительностью относились к Иосифу Давыдовичу Кобзону, когда интересовались рок-н-роллом: The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin. Нам «А у нас во дворе есть девчонка одна» было неинтересно. Но когда я повзрослел, то сам начал исполнять эти песни. И с Кобзоном у нас был шикарный дуэт», – высказался он.

Ранее стал известен гонорар Александра Буйнова за выступление на новогодних корпоративах.