SHAMAN рассказал о переносе концерта в Калининграде. Об этом артист сообщил в своих соцсетях.

28 сентября в концертном зале «Янтарь холл» города Светлогорска должно было состояться выступление SHAMANa. Однако Ярослав Дронов сообщил о переносе мероприятия. По словам артиста, оно состоится на день раньше — 27 сентября.

«Концерт в Калининграде, запланированный на 28.09, по техническим причинам переносится на 27.09. Все приобретённые ранее билеты действительны на новую дату и не требуют обмена. До встречи у самой западной границы России», — написал он.

