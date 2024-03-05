SHAMAN рассказал, что его мать является поклонницей творчества Юрия Шатунова. Об этом сообщает aif.ru.

7 марта на телеэкраны выйдет документальный фильм о Юрии Шатунове. Его съемками занимается режиссер Александр Игудин, который взял для картины комментарии о певце у некоторых звезд российского шоу-бизнеса.

Игудин рассказал, что пообщался с Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN.

«Ярослав дал мне видеоинтервью, где рассказал о своем отношении к Юрию Шатунову, с которым я сам знаком 35 лет», — признался он.

Хотя картина еще не вышла, режиссер пересказал речь певца, которая не вошла в итоговый монтаж:

«У меня очень любила и любит его слушать мама. И, конечно же, в нашем доме звучали все эти великолепные хиты», — рассказал SHAMAN о Шатунове.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Артисту было 48 лет.

Ранее мы писали о том, что хирург рассказал о пластических операциях Шатунова.